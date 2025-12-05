Estos son los grupos que quedaron incompletos en el Sorteo Final de la Copa Mundial
A tres anfitriones les tocó esperar para conocer a su tercer rival que será de la UEFA
Por Bruno Ortega
Luego del Sorteo Final Copa Mundial de la FIFA 2026, hay seis grupos que no quedaron completos, ya que el repechaje intercontinental y el repechaje de UEFA aún no se disputan, sin embargo, se sabe cuáles son los posibles países que van a estar en cada sector.
Para empezar, a los tres anfitriones les tocó esperar para conocer a su tercer rival que será de la UEFA. El Grupo “A”, de México, tendrá que prepararse sin saber si su rival será Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o República de Irlanda.
También el Grupo “B”, de Canadá, Qatar y Suiza esperará a un ganador de la repesca entre Italia, Gales, Irlanda del Norte o Bosnia y Herzegovina.
- Mundial 2026: cómo afectará a México la operación de las sedes, la movilidad y el turismo con el nuevo formato de 48 equipos
Por último, Estados Unidos, junto a Paraguay y Australia en el Grupo “D”, aguardarán al ganador del repechaje entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.
Además de ellos, el Grupo “F” se completará con Ucrania, Suiza, Albania o Polonia quien se uniría a Países Bajos, Japón y Túnez.
Para los países que juegan el repechaje Intercontinental el camino ya está definido. El ganador del duelo entre Bolivia, Surinam e Irak irá al Grupo “I” de Francia, Noruega y Senegal, mientras que el ganador de la repesca de Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo, irá al Grupo “K” de Portugal, Uzbekistán y Colombia.mes de junio en la Copa del Mundo.