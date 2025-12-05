Estos son todos los rivales europeos que tendrá México en el Mundial 2026

Se llevó a cabo el Sorteo Final Copa Mundial de la FIFA, donde México ya conoce a 2 de sus rivales para el evento, mientras que uno quedó pendiente.

El rival que llega del Pop 2 fue Corea del Sur, rival al que México ya ha enfrentado anteriormente. La más reciente fue en 2018 donde México ganó por 2-1.

Mundial México 2026 Ampliar

El que tendrá la inauguración ante México es Sudáfrica, con quienes ya han habido enfrentamientos anteriormente.

Ahora bien, cuando salió el último rival, salió uno de los repechajes de la UEFA, los cuales se llevarán a cabo en el 2026. En específico fue el de la Llave D, donde se encuentran Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia e Irlanda.

Los duelos de repechaje serán entre Dinamarca y Macedonia del Norte y Chequia ante Irlanda. Los ganadores de los duelos se enfrentarán en una final y el ganador estará conquistando su boleto a la Copa del Mundo del 2026.

Los partidos para el Tricolor en el Mundial quedaron de la siguiente manera:

11 de Junio - Estadio Ciudad de México. México vs Sudáfrica (partido inaugural)

- Estadio Ciudad de México. México vs Sudáfrica (partido inaugural) 18 de junio - Estadio Guadalajara. México vs Corea del Sur

- Estadio Guadalajara. México vs Corea del Sur 24 de junio - Estadio Ciudad de México. México vs Selección de repechaje UEFA

De esta manera quedó el grupo de México, pues no está confirmado, entendiendo que queda la espera de conocer al rival de la UEFA, quienes están en el Ranking FIFA de la siguiente forma:

Dinamarca - 21

Macedonia del Norte - 65

Chequia - 44

Irlanda - 59

TAMBIÉN PUEDES LEER: Los 5 partidos más controversiales que ha habido en la historia del Mundial