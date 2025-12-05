Mundial 2026: México nunca ha ganado un partido inaugural

El rival será Sudáfrica, en partido que se celebrará el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, que pasará a llamarse Estadio Ciudad de México durante la competencia.

México vs Sudáfrica / Clive Rose Ampliar

El duelo se perfila a ser muy atractivo y el Tricolor tiene una cita con la historia, ya que nunca ha podido ganar un duelo inaugural del Mundial. La primera ocasión en la que México inauguró uno de estos torneos fue en 1930, donde cayeron por 4 goles a 1 frente a Francia. Posterior a esto, el Tri tuvo la inauguración ante Brasil en el mundial que se celebró en su casa y de nueva cuenta fue goleado por 4 a 0, historia similar a la edición de 1954 en Suiza, donde Brasil volvió a golear a México por 5-0.

En el 58 Suecia le pegó por 3-0 a nuestro país, en 1962 Brasil volvió a vencer a México, aunque fue por 2-0. En 1970, que fue uno de los mundiales en México, la inauguración fue ante la URSS y el marcador no se movió, ya que igualaron sin goles.

Selección Mexicana / Stuart Franklin Ampliar

La ocasión más reciente en la que México inauguró una Copa fue en el 2010, donde empataron ante Sudáfrica a 1 tanto. En la edición del 2026, México se volverá a enfrentar a Sudáfrica pero el duelo será en territorio mexicano, donde se buscará el primer triunfo Tricolor en un duelo inaugural de la Copa del Mundo.