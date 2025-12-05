Robbie Williams, Andrea Bocelli y Nicole Scherzinger animaron el inicio del Sorteo Mundialista

La música se hizo presente antes del Sorteo Mundialista, el cual tuvo actuaciones que amenizaron el evento y pusieron un ambiente de fiesta.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 05: Andrea Bocelli performs during the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 05, 2025 in Washington, DC. (Photo by Emilee Chinn - FIFA/FIFA via Getty Images) / Emilee Chinn - FIFA Ampliar

El espectáculo fue abierto por Andrea Bocelli, uno de los cantantes de ópera más importantes de los últimos años. El italiano interpretó la canción Nessun Dorma, un aria del acto final de la ópera Turandot, la cual tiene un final muy exigente vocalmente y con un sentimiento de grandeza, lo que animó a los asistentes.

Tras la intervención del presidente Giani Infantino, la super estrella Robbie Williams y la cantante de pop, Nicole Scherzinger, hicieron acto de presencia para cantar Desire, el cual es el nuevo himno oficial de la FIFA, mismo que se estrenó en el Mundial de Clubes de este año y, que según el host, Kevin Hart, puede ser una de las canciones más importantes del verano que viene.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 03: The FIFA World Cup Trophy is seen on stage at the Kennedy Center ahead of the FIFA World Cup 2026 Official Draw on December 03, 2025 in Washington, DC. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images) / Michael Regan - FIFA Ampliar

Con esto, se dio paso al resto de la ceremonia mientras los aficionados esperan la canción oficial del mundial, la cual se dará a conocer el año que viene.