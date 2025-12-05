Toluca vs Rayados: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de la Semifinal del Apertura 2025 Liga MX

Este sábado, el Estadio Nemesio Díez se convertirá este sábado en un caldero de pasiones y presiones. Toluca, el vigente campeón y verdugo implacable de la fase regular, recibe a Monterrey que llega con el escudo en alto y una ventaja mínima de 1-0 en el global. Esta semifinal de vuelta no es solo un partido: es una batalla por la historia, por el orgullo y por un boleto a la gloria.

La ida, disputada el miércoles en el Estadio BBVA, fue un duelo de trinchera que encapsuló la esencia de la Liguilla: intensidad, errores caros y un destello de genialidad. Monterrey, dirigido por Domenec Torrent, ha revitalizado a la Pandilla tras un Apertura 2025 irregular, pero que se impusó con un cabezazo letal de Germán Berterame al minuto 39.

Los Rayados, con un mediocampo liderado por Sergio Canales y Oliver Torres, controlaron la posesión y resistieron los embates escarlatas en la segunda mitad, donde Luis Cárdenas salvó atajadas imposibles para mantener el cero. Toluca, por su parte, pagó caro su falta de puntería. El equipo de Antonio Mohamed generó las chances más claras, un disparo de Paulinho al poste, pero su falta de contundencia evitó que tomara ventaja; los Diablos, líderes invictos de la fase regular con 38 puntos y una ofensiva letal (41 goles), dominaron en intensidad pero fallaron en la definición.

Ahora, en casa, donde han ganado la mayoría de sus duelos esta temporada, los Diablos necesitan al menos un gol para forzar penales o clasificar por mejor posición en la tabla, un empate sin goles los elimina directamente. Toluca ha avanzado en tres de ocho series ante Monterrey, incluyendo los Cuartos del Clausura 2025 (global 6-4).

En fase regular de este Apertura, los Diablos golearon 6-2 en el Nemesio Díez, un antecedente que ilusiona a la afición local. Sin embargo, los Rayados responden con su fortaleza mental: eliminaron al América en Cuartos con un global 4-3, remontando en el Azteca con goles de Sergio Ramos y Jesús Corona.

TOLUCA VS RAYADOS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: sábado 6 de diciembre

sábado 6 de diciembre HORA: 19:00 Hrs.

19:00 Hrs. ESTADIO : Nemesio Díez

: Nemesio Díez TV: Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX



