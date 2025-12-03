Rayados triunfa por la mínima diferencia ante Toluca por la semifinal ida en el Gigante de Acero / Jam Media

Monterrey se quedó con el triunfo por la mínima diferencia en el partido de ida frente al Toluca por un tanto a cero, en semifinales. El duelo se disputó la noche de este miércoles en el gigante de acero entre dos equipos que llegaban con situaciones distintas.

Los Diablos fueron líderes del campeonato, aunque los Rayados venían de vencer al América, equipo que había llegado a cuatro finales.

Los primeros minutos quedaba claro que era un partido que tendría ocasiones de gol en ambas porterías al minuto 39’, la insistencia de rayados rindió frutos, ya que Germán Berterame marcó de cabeza; de esta manera los locales se fueron al descanso con la ventaja en el marcador.

En la segunda mitad, la tónica fue la misma aunque Toluca, creció el equipo dirigido por Antonio Mohamed tras generar varias ocasiones de peligro. No obstante, los Diablos tuvieron un remate al poste dónde pudo empatar las cosas. Mochis Cárdenas, guardameta de la Pandilla terminó siendo el héroe de su equipo.

De esta forma, Rayados se quedó con el triunfo en el duelo de ida por las semifinales, con Toluca de ganar por cualquier marcador en la vuelta para avanzar a la gran final.