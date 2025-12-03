LEGO y FIFA lanzan el trofeo oficial de la Copa Mundial 2026 en una réplica a tamaño real

En un anuncio que fusiona la magia de la construcción con la pasión inquebrantable del deporte rey, LEGO Group y FIFA han desvelado hoy una colaboración histórica: una réplica a tamaño real del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, construida íntegramente con 2.842 piezas de LEGO.

Este set, denominado LEGO Editions 43020 FIFA World Cup Official Trophy, no es solo un juguete; es un homenaje tangible al galardón que ha coronado a leyendas del fútbol desde 1974, y una invitación para que aficionados de todas las edades revivan la emoción del torneo más grande del planeta.

Un trofeo de 36.8 cm de altura, con su icónica figura de dos atletas entrelazados sobre un globo terráqueo, todo ensamblado con el mayor número de ladrillos dorados jamás usado en un set de LEGO. Pero la sorpresa va más allá: al abrir una lengüeta oculta en la sección superior del globo, descubrirás un compartimento secreto que alberga el logotipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una minifigura exclusiva, y hasta un pequeño campo de fútbol para rematar la escena.

Además, en la base, una placa impresa rinde tributo a todos los equipos que han alzado el trofeo original, desde Brasil en 1974 hasta Argentina en 2022. Esta alianza llega en el momento perfecto, justo antes del sorteo de grupos del Mundial 2026, el primero con 48 equipos, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, y con el torneo programado para arrancar el 11 de junio.

¿Cuándo estará a la venta?

El set estará disponible a partir del 1 de marzo de 2026 y tendrá un costo de 4,799 pesos. Aunque aún no se ha abierto el período de preórdenes, se espera que se anuncie pronto en la web oficial de LEGO, donde los coleccionistas podrán reservarlo para no perderse esta pieza única.