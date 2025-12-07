Toluca avanza a la Final tras empatar con Monterrey en una semifinal llena de goles / Manuel Velasquez

La semifinal de vuelta de la llave entre Toluca y Monterrey nos regaló un auténtico partidazo y lluvia de goles.

Sergio Ramos y Marcel Ruiz / Jam Media

Al minuto 19, el equipo local abrió el marcador, gracias a un centro dentro del área que terminaba rematando Pereira, con un toque inalcanzable para Cárdenas, la asistencia fue de Helinho.

Antes de terminar la primera parte aparecería el goleador del equipo de los Diablos, Paulino, con una gran jugada individual, que se empezaba a descomponer en el área, y cuando parecía que se caía, daba un zurdazo para poner el segundo del juego.

Cuando llegó el minuto 50, en menos de 10 minutos se terminaron marcando dos penaltis, uno a favor del equipo de Toluca, que anotaba Helinho, y otro para Monterrey, que capitalizaba Sergio Ramos.En la hora de juego, el marcador era tres a uno a favor de los locales.

Toluca / Manuel Velasquez

Al minuto 74 Roberto de la Rosa ponía el tres a dos, después de un remate al poste izquierdo de Germán Berterame que dejaba el balón en el área y ya sin portero la mandó a guardar.

Al final, Toluca avanza a la Final después de activar la regla de mejor posición en tabla general, tras empatar a tres en el marcador global.