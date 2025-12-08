Liga Mx: Horarios definidos de la gran final Apertura 2025

Se confirmaron los días y los horarios en los que Toluca y Tigres disputarán el título del Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo de ida se jugará el jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Universitario, mientras que la vuelta se definirá el domingo 14 a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Díez.

Será la primera ocasión en que ambos clubes se enfrenten en una Final. Toluca llega como líder general y vigente campeón tras eliminar a Monterrey por posición en la tabla. Los Diablos obtuvieron 37 puntos y buscan su estrella número 12 para alcanzar a Chivas, un logro que colocaría a Antonio Mohamed al nivel de Manuel Lapuente y Víctor Manuel Vucetich con cinco títulos de liga.

Tigres, sublíder del torneo con 36 unidades, avanzó a la serie por el campeonato luego de superar a Cruz Azul en una llave cerrada. De coronarse, el cuadro regiomontano alcanzaría a los cementeros con nueve conquistas y confirmaría el impacto del proyecto que dirige Guido Pizarro en su segundo torneo al mando.

Alexis Vega quedó descartado para la ida tras resentirse de una molestia muscular, y su participación en la vuelta dependerá de su evolución. Con ambos equipos en plena disputa por objetivos históricos, el campeón del Apertura 2025 se definirá en el infierno.