  • 09 DIC 2025, Actualizado 04:50

Liga Mx: Horarios definidos de la gran final Apertura 2025

Están listos los horarios de una final más de Liga Mx, donde Toluca se verá las caras Tigres.

Anton Sánchez

Se confirmaron los días y los horarios en los que Toluca y Tigres disputarán el título del Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo de ida se jugará el jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Universitario, mientras que la vuelta se definirá el domingo 14 a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Díez.

Será la primera ocasión en que ambos clubes se enfrenten en una Final. Toluca llega como líder general y vigente campeón tras eliminar a Monterrey por posición en la tabla. Los Diablos obtuvieron 37 puntos y buscan su estrella número 12 para alcanzar a Chivas, un logro que colocaría a Antonio Mohamed al nivel de Manuel Lapuente y Víctor Manuel Vucetich con cinco títulos de liga.

Tigres, sublíder del torneo con 36 unidades, avanzó a la serie por el campeonato luego de superar a Cruz Azul en una llave cerrada. De coronarse, el cuadro regiomontano alcanzaría a los cementeros con nueve conquistas y confirmaría el impacto del proyecto que dirige Guido Pizarro en su segundo torneo al mando.

Alexis Vega quedó descartado para la ida tras resentirse de una molestia muscular, y su participación en la vuelta dependerá de su evolución. Con ambos equipos en plena disputa por objetivos históricos, el campeón del Apertura 2025 se definirá en el infierno.

