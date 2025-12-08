Valtteri Bottas arranca su trabajo con Cadillac rumbo a 2026

Valtteri Bottas, el nuevo compañero de “Checo” Pérez, tuvo su primer día como integrante de Cadillac. Este lunes, a través de redes sociales, el equipo y el deportista, compartieron algunas de las primeras actividades que realizaron juntos.

Valtteri Bottas y Sergio Pérez, corredores de Cadillac. Ampliar

El pasado domingo, fue el último día del finlandés como piloto de reserva de Mercedes y tras finalizar el GP de Abu Dhabi, Bottas hizo acto de presencia en la fábrica de Cadillac en Silverstone. Además de conocer al equipo de ingenieros y ver el avance del monoplaza que usará en su temporada debut con el equipo, a Valtteri se le tomó el molde de su cuerpo para realizar su asiento. Esto es importante ya que el asiento debe de ser lo más personalizado posible para que el piloto no se mueva dentro del coche durante los grandes premios.

En los posts de instagram, Bottas enseñó un poco del monoplaza aunque destacó que algunas partes del mismo fueron tapadas. Además de esto, dio una pequeña entrevista. ”En momentos como estos realmente te das cuenta de lo que viene pronto. Estos momentos hacen que uno quiera que empiece la temporada. Un buen asiento te da comodidad, te da un lugar al que realmente sientes que perteneces y que se siente como un hogar.” comentó el finlandés

Con esto, Cadillac cada vez está más listo para su debut, en el GP de Australia, el 8 de marzo.