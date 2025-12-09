Lionel Messi es elegido MVP de la MLS por segundo año consecutivo

Lionel Messi fue elegido como el Jugador Más Valioso de la MLS 2025, reconocimiento anunciado por la MLS tras el cierre de una temporada en la que el argentino llevó al Inter Miami a su primer título. El galardón se entregó en Fort Lauderdale y marca un hecho histórico: es la segunda vez consecutiva que el atacante recibe el premio.

Messi firmó una campaña sobresaliente con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos de temporada regular, cifras que lo coronaron como máximo anotador del torneo. Con el 70.43% de los votos, superó ampliamente a Anders Dreyer y Denis Bouanga. Es el primer futbolista en la historia de la MLS en conseguir el MVP en años seguidos.

El delantero también protagonizó los Playoffs con 15 contribuciones a gol, vitales para que Miami alcanzara la MLS Cup. Además, impuso un récord de diez partidos con doblete en una sola temporada y sumó premios al Jugador del Mes y de la Jornada en múltiples ocasiones, consolidando su dominio estadístico en la liga.

A sus 38 años, Messi acumula ya dos MVP, un Botín de Oro, dos presencias en el Equipo Ideal y múltiples marcas individuales desde su llegada en 2023. El capitán de Inter Miami renovó su contrato hasta 2028 y continúa ampliando un legado que redefine el impacto de una estrella mundial en el futbol de Estados Unidos.