Lionel Messi renueva con Inter Miami y seguirá marcando historia en la MLS

En un anuncio que trasciende las fronteras del fútbol y consolida su legado como el mejor jugador de la historia, Lionel Messi ha firmado una extensión de contrato con Inter Miami CF que lo mantendrá en el club de la MLS hasta el final de la temporada 2028. A sus 38 años, el argentino se compromete a jugar hasta los 41, un hito que no solo redefine los límites de la longevidad deportiva, sino que también inyecta una dosis inigualable de ilusión al fútbol estadounidense.

Lionel Messi / Eston Parker/ISI Photos Ampliar

El acuerdo, revelado este jueves por el club rosado, representa el cierre de un capítulo de especulaciones y la apertura de una era dorada en Florida. Messi, quien llegó a Miami en julio de 2023 procedente del Paris Saint-Germain, ha transformado por completo el panorama de la Major League Soccer. En apenas dos temporadas completas, ha liderado al equipo a la conquista de la Leagues Cup 2023, ganada apenas semanas después de su debut, y al Supporters’ Shield 2024, estableciendo un récord histórico de puntos en la fase regular.

Los detalles del nuevo contrato de Lionel Messi —según reportes de fuentes cercanas al club del astro argentino— aseguran que el pacto apunta a un acuerdo base de dos años con opción a un tercero, garantizando su presencia al menos hasta 2027 y potencialmente hasta diciembre de 2028. Esto significa que Messi cerrará su carrera profesional en el Miami Freedom Park, inaugurado para la temporada 2026.

Messi cerrará su carrera profesional en el Miami Freedom Park / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

El nuevo estadio del Inter Miami, con capacidad para 25.000 espectadores y beneficios comunitarios innovadores, se convertirá en el epicentro de esta prolongada sinfonía futbolística. Más allá de los trofeos y récords, esta renovación de contrato de Lionel Messi es un testimonio de su resiliencia. Tras conquistar el Mundial de Qatar 2022, su octavo Balón de Oro y el coronamiento de una generación argentina, el rosarino eligió Miami no solo para extender su pasión por el juego, sino para construir un legado familiar y colectivo. Acompañado de excompañeros del Barcelona como Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes se retiran al final de esta campaña, y con Luis Suárez expresando su deseo de colgar los botines a su lado, el núcleo culé en Florida promete más magia.