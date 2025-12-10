Boletos del Toluca vs Tigres se agotan en segundos para la final del Apertura 2025 en el Nemesio Diez / Jam Media

El Estadio Nemesio Diez se ha convertido en una fortaleza para el Toluca a lo largo de los últimos dos torneos, es raro que en algún compromiso tengan posibilidad de dejar boletos disponibles cuando son locales y esto no cambió para la final de vuelta del Apertura 2025, prácticamente a unas horas que se liberaron los lugares, quedaron agotadas las entradas.

Toluca / Jam Media Ampliar

El inmueble de Toluca, tiene una capacidad para 27,273 aficionados, durante la temporada regular terminaron albergando un total de nueve compromisos, promediando el ingreso de 27,047 personas, siendo 81,135 las registradas a lo largo de la campaña.

De hecho, durante los últimos cinco torneos, el equipo choricero es el que mejor asistencia registra, con un porcentaje del 94% en la mayoría de partidos. Tomando en cuenta los 43 cotejos que han jugado como anfitriones durante este tiempo, han rebasado la cantidad de 1 millón 102 mil 739 personas, dejando casi 70 mil lugares vacíos durante dos años.

Estadio Nemesio Diez / Jam Media Ampliar

Esta cantidad supera lo hecho por Tigres, Monterrey, Chivas y Xolos, que completan el top cinco de los equipos que se acercan a la totalidad de venta de boletos cuando son locales.

Cabe destacar que Toluca tiene en total 23,000 aficionados, cifra que representa el 76% de la capacidad del Nemesio Diez.