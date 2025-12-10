Tigres vs Toluca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Final de Ida del Apertura 2025 Liga MX

Se viene la final de ida del Apertura 2025, misma que se dará en la cancha del Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuando Tigres reciba a Toluca, por los primeros 90 minutos.

Se vuelve a repetir la oportunidad que se vean las caras, el primer y segundo lugar de la tabla general. Los de la U de Nuevo León, se presentan después de eliminar a Cruz Azul en las semifinales, tras empatar a dos goles en el marcador global, gracias a un tanto de Ángel Correa y otro de Juan Francisco Brunetta. Además, en la vuelta Nahuel Guzmán fue el héroe para conseguir este pase a la final, después de pararle un penalti a Gabriel Fernández.

Mientras que Toluca, viene de sacar a Rayados de Monterrey, tras un empate a tres goles en el marcador global, pero la mejor posición en la tabla general, les dio la oportunidad de avanzar. Los autores de los goles fueron Federico Pereira, Paulinho y Helinho.

Durante la temporada regular, el conjunto felino terminó por derrotar a los Diablos cuatro goles por tres, con una auténtica lluvia de goles que se dio en el Nemesio Diez y la figura fue Nico Ibáñez con un doblete. Las últimas dos veces que el equipo de Toluca ha visitado a Tigres, cuenta con un empate por un gol y una derrota de dos por uno.

Quédate a vivir la pasión de la gran final del futbol mexicano, es Tigres contra Toluca y lo vives a través de W Deportes y W Radio.

TIGRES VS TOLUCA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER