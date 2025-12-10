Chiquete Orozco se queda fuera del Mundial 2026 por grave lesión en el tobillo / Jam Media

Jesús Orozco Chiquete enfrentará un largo periodo de recuperación después de la lesión que sufrió en la semifinal de vuelta entre Tigres y Cruz Azul. El defensor de La Máquina fue intervenido quirúrgicamente este martes tras confirmarse una luxación en el tobillo derecho, acompañada de daños en los ligamentos. El cuerpo médico determinó que su rehabilitación tomará, al menos, seis meses.

Chiquete Orozco lesionado / Jam Media Ampliar

Con este diagnóstico, Chiquete no solo queda descartado para el próximo torneo, sino también para la Copa del Mundo 2026, donde estaba considerado como el suplente natural de Johan Vásquez en la defensa central por izquierda de México.

La Selección Mexicana deberá evaluar alternativas para esa zona. Entre las opciones aparece Jesús Angulo, de Tigres, quien ofrece polivalencia al desempeñarse tanto como central por izquierda como lateral. Otro candidato es Ramón Juárez, del América, defensor diestro que suele actuar en perfiles cambiados y ha mostrado solidez.

Chiquete Orozco con la Selección Mexicana / Omar Vega Ampliar

También surge el nombre de José Castillo, de Chivas, cuya versatilidad le permite cubrir cualquier posición en la línea defensiva. Finalmente, Daniel Aceves, de Pachuca, lateral izquierdo con capacidad para jugar como central, podría competir por ese lugar.

La baja de Chiquete representa un golpe importante, pero Javier Aguirre aún cuenta con alternativas para suplirlo en el Tricolor.