Tigres avanza a la Final del Apertura 2025 tras empatar con Cruz Azul

Tigres empata por la mínima a Cruz Azul y logra su clasificación a la final del futbol mexicano donde ya lo espera Toluca.

Tigres vs Cruz Azul / Azael Rodriguez Ampliar

Al minuto 27, se dio el primer gol del compromiso, el equipo de Tigres abría el marcador, producto de una jugada por la banda derecha que filtraban el balón para que André Pierre Gignac pusiera un taconazo con elegancia, mismo que sería capitalizado por Juan Brunetta con un derechazo inatajable para Andrés Gudiño.

En el agregado, al 95, Charly Rodríguez se apoyaba con Luka Romero, mismo que mandaba una diagonal cruzada y Juanjo Purata mandaba el balón a su portería con un autogol; con esto, La Máquina tenía tres minutos para buscar la hazaña.

Tigres UANL / Jam Media Ampliar

Una de las figuras durante todo el compromiso fue el guardameta experimentado, Nahuel Guzmán, que fue pieza clave en el pase de la U de Nuevo León, siendo el héroe del partido con seis atajadas, de las cuales cuatro fueron dentro del área, una salida y una con los puños.

Al final empataron en el marcador global, pero por mejor posición en la tabla general, Tigres avanza a la final.