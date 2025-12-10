Guido Pizarro podría ser el técnico más joven en consagrarse campeón en la Liga MX

Guido Pizarro podría entrar en la historia del futbol mexicano cuando Tigres dispute la Final del Apertura 2025 ante Toluca este domingo. Con solo 35 años, el técnico argentino está a un triunfo de convertirse en el entrenador más joven en coronarse en la Liga MX desde la instauración de los torneos cortos.

Toluca vs Tigres UANL / Jam Media Ampliar

El Conde asumió el cargo el 2 de marzo de 2025 tras anunciar su retiro como jugador y registrar una transición inmediata al banquillo. Sus primeros 42 partidos al mando dejaron 19 victorias, 16 empates y 7 derrotas, además de una sola caída en la fase regular del Apertura 2025. Bajo su dirección, Tigres terminó como sublíder con 36 puntos.

Su posible coronación lo posicionaría como el estratega más joven en levantar un título con 35 años por encima de Luis Fernando Tena, Manuel Lapuente, Víctor Manuel Vucetich y José Manuel de la Torre, técnicos que también lograron ese logro a corta edad. Como jugador, Pizarro conquistó cuatro Ligas MX, una Concacaf Champions League, una Copa MX, tres Campeón de Campeones y dos Campeones Cup.

Guido Rodríguez / Jam Media Ampliar

De alzarse con el galardón, se convertiría en el primer integrante del cuadro regiomontano en ser campeón como futbolista y entrenador del mismo club. Además, la novena estrella permitiría a los regiomontanos alcanzar a Cruz Azul en campeonatos y firmar un capítulo que reforzaría el impacto inmediato de Pizarro en los banquillos.