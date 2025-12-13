Steelers vs Dolphins: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Semana 15 de la NFL

Los Pittsburgh Steelers reciben a los Miami Dolphins en un duelo de Monday Night Football que podría ser clave para las aspiraciones de postemporada de ambos equipos. Los Steelers buscan consolidar su posición en la Conferencia Americana Norte ante unos Dolphins que llegan en su mejor momento de la temporada de la NFL.

Steelers vs Dolphins / South Florida Sun-Sentinel Ampliar

Pittsburgh llega con récord de 7 victorias y 6 derrotas y siendo líderes de su división después de un importante triunfo la semana pasada ante los Baltimore Ravens por 27-22, mientras que Miami ha hilado cuatro triunfos consecutivospara colocarse con marca de 6 ganados y 7 perdidos y así mantener vivas sus esperanzas de playoffs. Este choque tiene un toque interesante ya que los equipos cuentan con estilos diferentes: Steelers con una defensa sólida y Dolphins con un ataque terrestre explosivo.

En cuanto a Pittsburgh, la ofensiva ha tenido altibajos, pero aún puede hacer daño tanto por aire como por tierra cuando encuentra ritmo. En la defensiva, los Steelers han mostrado capacidades importantes para limitar el juego aéreo rival, algo que será fundamental para frenar a Miami Dolphins en momentos claves.

Pittsburgh Steelers v Miami Dolphins / Mike Ehrmann Ampliar

Los Dolphins, por su parte, tienen metas importantes: defender a un equipo físico como los Pittsburgh Steelers será primordial, y aprovechar las oportunidades en el juego terrestre y en sus jugadas explosivas será clave para volver a casa con la victoria.

STEELERS VS DOLPHINS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER