Guillermo Almada es presentado como nuevo técnico del Real Oviedo en la liga española

Este martes fue presentado Guillermo Almada como nuevo director técnico del Real Oviedo de la liga española, cargo que asume tras firmar contrato hasta el final de la temporada, con la misión inmediata de revertir la situación deportiva del club asturiano.

El técnico uruguayo llega para ocupar el banquillo que dejó Luis Carrión, destituido después de la derrota 4-0 ante Sevilla. Almada se convierte en el tercer entrenador del Oviedo en la campaña, luego del arranque con Veljko Paunović y el breve ciclo de Carrión, en un curso marcado por la inestabilidad.

El equipo carbayón atraviesa un escenario complejo. Marcha en la penúltima posición con 10 puntos en 16 jornadas y se encuentra a cinco unidades de la permanencia. El nuevo cuerpo técnico ya dirigió su primera sesión de trabajo y debutará el sábado en casa ante Celta de Vigo.

El estratega llega procedente del Real Valladolid, club al que dejó en la décima posición de la Segunda División. Su trayectoria incluye etapas en Santos Laguna y Pachuca de la Liga MX, donde conquistó el Apertura 2022, la Concacaf Champions League 2024, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger, además de clasificar al club hidalguense al Mundial de Clubes. Ahora, el reto es asegurar la permanencia del Oviedo en Primera División.