Guillermo Almada se despide del Real Valladolid tras 19 partidos en Segunda División

Se escribe un giro en el banquillo del Real Valladolid. Guillermo Almada fue separado de sus funciones como entrenador luego de que el Real Oviedo manifestara su interés en contratarlo. El copresidente del club, Gabriel Solares, explicó el contexto que llevó a la decisión.

Guillermo Almada dirigiendo al Real Valladolid / Europa Press Sports Ampliar

De acuerdo con la directiva, el técnico reconoció que le gustaría escuchar la propuesta del Oviedo. Ante esa postura, el Valladolid optó por apartarlo, al considerar que la institución no puede operar con dudas sobre el compromiso del cuerpo técnico. Desde el club se subrayó que el proyecto está por encima de cualquier persona y que no hay margen para intereses externos.

Mientras se define su salida y continúan las conversaciones formales, el primer equipo quedó bajo el mando interino de Sisinio Martínez. El plantel ya trabaja de cara al compromiso del viernes ante Eibar en la Segunda División de España, con la intención de sostener el rumbo deportivo en la jornada inmediata.

Guillermo Almada / Yasser Bakhsh - FIFA Ampliar

Almada se retira del club tras dirigir 19 partidos oficiales en todas las competiciones, con un balance de 6 victorias, 6 empates y 7 derrotas. En la Segunda División acumuló 18 encuentros, sumó 24 puntos y dejó al equipo en la décima posición, mientras que en la Copa del Rey quedó eliminado en la primera ronda. Ese registro marca el cierre de su etapa en el Real Valladolid, a falta de 24 jornadas por disputarse en el calendario.