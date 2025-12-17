Leagues Cup 2026: fechas, formato y equipos del torneo entre Liga MX y MLS

A través de redes sociales se confirmó el calendario de la Leagues Cup 2026 por el Comité Organizador, la MLS y la Liga MX. En cuanto a fechas principales, el torneo arrancará el 4 de agosto y la final se llevará a cabo el 6 de septiembre de 2026.

Inter Miami vs Atlas Leagues Cup 2025 / Megan Briggs

El torneo se disputará inmediatamente después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que termina el 19 de julio, aprovechando el impulso del Mundial 2026 en Norteamérica.

Participarán 36 equipos, todos los 18 clubes de la Liga MX y la misma cantidad de equipos de la MLS, teniendo en cuenta a los que clasificaron a los playoffs de la temporada 2025.

Necaxa en la Leagues Cup / Carmen Mandato - Leagues Cup

Se mantiene el formato introducido en Leagues Cup 2025: fase inicial con duelos exclusivos entre MLS vs Liga MX, sin empates, definidos en penales si es necesario, y los tres primeros lugares clasifican a la Concacaf Champions Cup 2027; por ende, 2026 marca el regreso de la rivalidad entre el fútbol mexicano y el fútbol norteamericano, con los clubes de la Liga MX en sed de revancha por el título de la Leagues Cup.