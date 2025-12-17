PSG gana la Copa Intercontinental 2025 tras vencer a Flamengo en penales

PSG suma un título más a sus vitrinas después de ganarle en penales a la escuadra de Flamengo y con esto se quedó con el título de la Copa Intercontinental.

PSG campeón / Mohamed Farag - FIFA Ampliar

Al minuto 38, la escuadra de Luis Enrique abrió el marcador, gracias a un remate sólido de Kvaratskhelia que aprovechó un centro cruzado que el guardameta Agustín Rossi no pudo cortar y solo dejó al georgiano con la facilidad de empujar el balón.

Al minuto 62 llegaría el empate de Flamengo, gracias a un cobro excepcional de Jorginho que con gran técnica de dar un ligero brinco antes de patear el balón hacia el poste derecho que venció con contundencia al arquero Matvei Safonov.

El equipo de París Saint-Germain (PSG) dominó durante todo el compromiso con llegadas que no pudieron capitalizar, el empate no se rompió y se fueron a tiempos extras, en donde Ousmane Dembélé tuvo la oportunidad de ahorrarnos los penaltis, pero falló una clara dentro del área y la mandó por encima del larguero.

PSG campeón de la Copa Intercontinental / Getty Images Ampliar

En la ronda de penales, la escuadra parisina se quedó con la victoria con un marcador de dos a uno; la figura fue el guardameta Matvei Safonov, que atajó cuatro de cinco ejecuciones en la tanda decisiva.

La polémica se dio en el penalti de Pedro, ya que el guardameta parisino se adelantó, pero el silbante Ismail Eifath no repitió ni anuló el cobro. PSG obtuvo su tercer título internacional, sumado a la UEFA Champions League y la Supercopa de la UEFA.