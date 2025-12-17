Terence Crawford anuncia su retiro del boxeo tras vencer a Canelo y hacer historia como campeón indiscutido / Al Bello

El boxeador estadounidense Terence “Bud” Crawford, a los 38 años, anunció su retiro del boxeo profesionalmediante sus redes sociales. Este anuncio llega apenas tres meses después de su victoria más destacada, la derrota por decisión unánime ante Saúl “Canelo” Álvarez en septiembre de 2025, donde se coronó campeón indiscutido del peso supermediano.

Con esto, Crawford se convirtió en el único boxeador masculino en la era de los cuatro cinturones, en lograr el título indiscutido en tres divisiones diferentes, superligero, wélter y supermediano.

En cuanto a sus estadísticas en su récord profesional, 42 victorias, 0 derrotas, 0 empates; 31 victorias por knockout, con debut profesional en 2008. De divisiones conquistadas, se mantiene como campeón mundial en cinco categorías: ligero, superligero, wélter, superwélter y supermediano. Nunca fue derribado oficialmente en un combate profesional, acumulando más de 100 millones de dólares en ganancias.

Terence Crawford cierra una carrera legendaria como uno de los mejores libra por libra de su generación, invicto y dominando múltiples divisiones con un estilo técnico, adaptable y dominante. Su legado lo posiciona como futuro miembro del Salón de la Fama del Boxeo.