Guerra de Titanes AAA: EN VIVO, cartelera, dónde, cuándo y a qué hora ver, ¿Quién luchará en lugar de Penta?

La espera por el gran evento final del año en la Lucha Libre AAA Worldwide llega a su fin. Guerra de Titanes 2025 se llevará a cabo este sábado en la imponente Arena Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México. Este espectáculo marca un hito histórico: es la primera edición bajo la propiedad de WWE, que adquirió AAA, y promete un choque explosivo entre las estrellas de la empresa mexicana y talentos de las marcas Raw, SmackDown, NXT y Evolve de WWE.

El cambio que sacudió la cartelera: ¿Quién reemplaza a Penta Zero Miedo?

La gran noticia de las últimas horas ha sido la ausencia de Penta Zero Miedo, quien sufrió una lesión en el hombro durante una edición de Monday Night Raw el 24 de noviembre, en un combate contra Solo Sikoa. Penta confirmó personalmente que no recibió el alta médica a tiempo y no podrá competir, frustrando el tan ansiado reencuentro de los Lucha Brothers con su hermano Rey Fénix en territorio AAA, y por primera vez bajo el banner de WWE.

Sin embargo, el show debe continuar, y el reemplazo no podría ser más legendario: Rey Mysterio, el maestro del 619 y miembro del Salón de la Fama de WWE, tomará el lugar de Penta. Por primera vez en la historia, Rey Mysterio hará equipo con Rey Fénix para enfrentar a Dominik Mysterio y El Grande Americano en una lucha de parejas que promete ser uno de los momentos estelares de la noche. Esta dupla inesperada añade un toque familiar y dramático, con rivalidades cruzadas que mantienen viva la emoción.

Cartelera Guerra de Titanes 2025

Natalya, Lola Vice y Faby Apache vs Las Tóxicas.

Los Psycho Circus y Pagano vs The Wyatt Sicks en Carnival of Carnage Match.

Laredo Kid vs Je’Von Evans vs Jack Cartwheel por el Título Crucero AAA.

Hijo del Vikingo vs Dragon Lee en mano a mano.

Dr Wagner III vs Ethan Page por el Título Latinoamericano AAA.

Rey Fénix y Rey Mysterio vs El Grande Americano y Dominik Mysterio.

Guerra de Titanes 2025 no solo cierra un año de transiciones y alianzas históricas entre AAA y WWE, sino que promete ser un espectáculo de alta voladura, drama familiar y acción ininterrumpida. Aunque la ausencia de Penta duele, la llegada de Rey Mysterio eleva la expectativa a niveles legendarios.

¿Dónde ver la Guerra de Titanes 2025?

El evento, que cierra la Gira Alianzas 2025, se transmitirá en vivo y de forma gratuita a través de los canales de YouTube de WWE (en inglés y español) y AAA, iniciando alrededor de las 20:00 horas (tiempo de México).