Real Madrid vs Sevilla: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 17 de LaLiga
El Real Madrid recibe al Sevilla en la jornada 17 de La Liga EA Sports. Descubre cómo llegan ambos equipos, sus últimos resultados y la importancia de este enfrentamiento para la tabla general.
Desde el Bernabéu, Real Madrid recibe al Sevilla en el partido correspondiente a la jornada 17 de La Liga EA Sports. Los de casa buscarán cerrar el año futbolístico con una victoria para seguir peleando los primeros puestos de la tabla general.
El equipo de la capital española llega después de vencer 2-1 al Alavés como visitantes, por lo que esta victoria los dejó con 39 puntos en el segundo lugar. Es importante mencionar que los dirigidos por Xabi Alonso tuvieron actividad a mitad de semana, donde vencieron al Talavera en la Copa del Rey.
Con tan solo cuatro puntos de diferencia con el primer lugar, el Real Madrid necesita esta victoria para no alejarse del Barcelona. Por otro lado, los sevillistas vienen de derrotar 4-0 al Real Oviedo en la fecha pasada. De igual forma, jugaron a media semana ante el Alavés, donde perdieron 1-0 en la Copa del Rey.
Como visitantes, el cuadro dirigido por Matías Almeyda registra cuatro derrotas, tres victorias y solamente un empate. Es así como el equipo blanquirrojo tratará de aumentar su cuenta de victorias en patio ajeno. La última vez que se dio este enfrentamiento fue en la jornada 37 de la temporada pasada, resultado que culminó 2-0 a favor de los merengues.
REAL MADRID VS SEVILLA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: sábado 20 de diciembre
- HORA: 14:00 Hrs.
- ESTADIO: Santiago Bernabéu
- TV: SKY Sports
- RADIO: W Deportes 730 AM