Villarreal vs Barcelona: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 17 de LaLiga / Judit Cartiel

La actividad de la liga española continúa y en la jornada 18 el Barcelona y el Villarreal se van a enfrentar en el estadio “La Cerámica”, en un duelo importante para la tabla alta y los puestos europeos.

Barcelona v Villarreal / Flor Tan Jun Ampliar

El Submarino Amarillo viene de una sorpresiva eliminación en Copa del Rey al caer 2-1 contra Racing Club de Santander de la segunda división. En su más reciente encuentro de liga vencieron al Getafe 2-0 y se ubican en la parte alta de la tabla y peleando por puestos de Champions con un juego menos, ya que el derbi valenciano frente a Levante fue reprogramado.

Por su parte, los blaugranas, llegan a este partido con una racha de seis victorias consecutivas. En los últimos tres duelos, se impusieron al Eintracht Frankfurt en la Champions, le ganaron a Osasuna en LaLiga y avanzaron a la siguiente ronda de Copa del Rey tras vencer al Guadalajara. El Barcelona quiere conservar su liderato y su ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid.

Lamine Yamal y Raphinha / Judit Cartiel Ampliar

A pesar de lo que uno podría esperar, los antecedentes de este duelo están muy parejos, ya que en los últimos dos años, cada escuadra se ha llevado dos victorias, curiosamente en estos cuatro partidos, ha ganado el visitante.

Este duelo va a ser muy cerrado, tendrá grandes emociones y lo podrás vivir a través de la cadena W.

VILLARREAL VS BARCELONA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: domingo 21 de diciembre

domingo 21 de diciembre HORA: 9:15 Hrs.

9:15 Hrs. ESTADIO : de la Cerámica

: de la Cerámica TV: Sky Sports

Sky Sports RADIO: W Deportes 730 AM



