Barcelona vende boletos VIP de 4,000 euros para El Clásico ante Real Madrid en La Liga

El Barcelona puso a la venta boletos VIP con un precio de 4,000 euros para El Clásico ante el Real Madrid, programado para el mes de mayo y correspondiente al tramo final de la temporada de La Liga. La medida fue anunciada por el club a través de sus canales oficiales, como parte de su estrategia comercial rumbo a uno de los partidos más demandados del calendario.

Barcelona vs Real Madrid / Angel Martinez Ampliar

Las localidades disponibles corresponden a zonas de hospitalidad premium dentro del estadio, con ubicación cercana a los banquillos y acceso a servicios exclusivos antes y después del encuentro. El precio base no incluye cargos adicionales de gestión, que se aplican al momento de la compra, mientras que el resto del boletaje general todavía no ha sido liberado.

El Clásico se disputará el 10 de mayo, en el Spotify Camp Nou, como parte de la fecha 35 de La Liga, y se perfila como un duelo determinante en la recta final del campeonato. El Barcelona optó por abrir primero este paquete exclusivo ante la alta demanda internacional que genera el enfrentamiento contra el Real Madrid, tanto a nivel deportivo como comercial.

Lamine Yamal / David Ramos Ampliar

La venta anticipada de boletos subraya la relevancia comercial del derbi para el Barça. El club apuesta por este tipo de localidades de alto valor mientras termina de definir la liberación del resto del boletaje, en un partido que concentra atención mundial y alta demanda en cada temporada.