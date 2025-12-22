Mónica Ocampo anuncia retiro: leyenda del fútbol femenil mexicano

Mónica Ocampo anunció su retiro de las canchas. La delantera fue una de las figuras de la Liga MX Femenil durante mucho tiempo y deja un legado para todas aquellas que quieran jugar fútbol al máximo nivel.

Tuzas vs Chivas / Refugio Ruiz Ampliar

Ocampo a sus 38 años anunció su despedida. La delantera mexicana debutó en Estados Unidos en 2006, ahí estuvo bastantes años, hasta que en 2017 llegó a Pachuca, donde haría toda su carrera y se volvería una figura. Con las Tuzas levantó la Copa de la Liga MX Femenil en 2017, y en este 2025 el Torneo Clausura de la Liga MX Femenil y el Campeón de Campeones.

Además en la Selección Mexicana participó en el Mundial de 2011 celebrado en Alemania, en un Mundial Sub-20, Copa Oro y Juegos Centroamericanos del Caribe. En lo individual, en 2019 se hizo acreedora tras una votación de la FIFA al mejor gol de la historia de los mundiales femeninos, el tanto lo convirtió ante Inglaterra en 2011.

Mónica Ocampo con la Selección Mexicana Femenil / Rich Lam Ampliar

Mónica Ocampo fue fundamental para el crecimiento del fútbol femenil en México, su legado es imborrable. Ocampo comentó que seguirá relacionado al deporte, pero aún no sabe cómo lo hará; sin embargo, Mónica seguirá apoyando el crecimiento del fútbol femenil en nuestro país.

