Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA al mejor gol del año

Se escribe una página histórica para el futbol mexicano femenil. Lizbeth Ovalle fue reconocida este martes con el Premio Marta al mejor gol del año, otorgado por la FIFA durante la gala The Best, tras imponerse en la votación mundial correspondiente al periodo oficial.

Lizbeth Ovalle con el Orlando Pride / Dustin Markland Ampliar

El reconocimiento llegó por la anotación que marcó el 3 de marzo, cuando todavía militaba en Tigres. Aquella noche, en el estadio Universitario y frente a Guadalajara en la jornada 10 de la Liga MX Femenil, la atacante apareció en el área para cerrar una jugada que terminó siendo decisiva en la victoria 2-0 de su equipo.

La acción nació tras un centro de Jennifer Hermoso desde la banda derecha, elevado al primer poste. “La Maga” atacó el espacio, se perfiló de espaldas al arco y conectó el balón en el aire, de talón y con la pierna izquierda, en un remate tipo escorpión que se clavó en el ángulo. Una definición bautizada por ella misma como el “Camaroncín”.

Lizbeth Ovalle Premio Marta Ampliar

El galardón convierte a Lizbeth Ovalle en la primera futbolista mexicana en recibir un premio de la FIFA al mejor gol del año. Además, el tanto fue elegido entre diez nominados y refuerza el impacto internacional de la Liga MX Femenil.