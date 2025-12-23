Jordan Carrillo, a un paso de firmar con Pumas para el Clausura 2026

El mercado de fichajes invernal de la Liga MX está en pleno apogeo, y Pumas UNAM se posiciona como uno de los equipos más activos y ambiciosos de cara al Torneo Clausura 2026. Tras confirmar las llegadas de César Garza(préstamo desde Monterrey), Tony Leone (defensa mexicoamericano) y el brasileño Juninho Vieira (campeón de Libertadores con Flamengo), el club auriazul está a punto de cerrar su cuarto refuerzo: el mediocampista mexicano Jordan Carrillo, proveniente de Santos Laguna.

Jordan Carrillo con Santos Laguna / Jam Media Ampliar

De acuerdo con información de nuestro reportero Fabrizio Domínguez, las negociaciones están avanzadas y prácticamente cerradas, por lo que solo será cuestión de horas para que el exjugador de Santos Laguna se presente en el Pedregal para realizar pruebas médicas y firme su contrato. Carrillo, de 24 años, llegaría en una operación que ronda los 1.5 millones de dólares, más variables y bonos, con un vínculo por cuatro años y opción a uno más.

El oriundo de Culiacán, Sinaloa, es un talento formado en las fuerzas básicas de Santos Laguna, con paso previo por Rayados. Debutó en Primera División en 2020 y destacó tempranamente bajo la dirección de Guillermo Almada, lo que le valió un salto a Europa: en 2022 fue cedido al Sporting de Gijón de la Segunda División española, donde disputó 26 partidos en temporada y media. Regresó a México en 2024 y, aunque en el Apertura 2025 solo jugó 13 partidos sin goles ni asistencias, su perfil polivalente, regate en corto, visión para el último pase, llegada al área y capacidad para recuperar balones lo convierte en una apuesta interesante para el esquema de Efraín Juárez.

Santos Laguna vs América / Jam Media Ampliar

Con este movimiento, Pumas UNAM no solo fortalece su mediocampo y bandas, sino que envía un mensaje claro: bajo la nueva dirección deportiva de Antonio Sancho, el club busca rejuvenecer el plantel con jugadores mexicanos jóvenes y con experiencia internacional, mientras incorpora piezas como Juninho Vieira para dar un salto de calidad inmediata. Además, el equipo encarará no solo la Liga MX, sino también la CONCACAF Champions Cup, por lo que ensanchar la plantilla era prioridad.

