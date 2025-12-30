Cruz Azul busca a César Montes de cara al Clausura 2026: ¡A sacar la casa por la ventana!

César “Cachorro” Montes se mantiene firme en la órbita de Cruz Azul como uno de los principales candidatos a refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga Mx.

El defensor central de 28 años, actualmente en el Lokomotiv de Moscú (Rusia), ha generado un fuerte rumor en los últimos días, impulsado por la necesidad celeste de reforzar la zaga tras la grave lesión de Jesús Orozco Chiquete (fractura que lo dejará fuera varios meses).

Cruz Azul ha sondeado la situación del jugador: han hablado con su agente, consultado condiciones al Lokomotiv y explorado escenarios posibles. Hay versiones contradictorias: algunos hablan de “pláticas avanzadas” o “intercambio de condiciones”, mientras que el entorno de Montes asegura que “por el momento no hay nada” y que el jugador planea reportar normalmente en Rusia tras su reciente boda y vacaciones.

No existe oferta formal ni negociación en curso confirmada, pero el interés es real y se considera una operación compleja por su contrato hasta junio de 2029 y el alto costo (se estima entre 7-10 millones de euros, más un sueldo elevado).

Además, no ocupa plaza de extranjero (clave tras la llegada de Miguel Borja). Jerarquía, liderazgo, experiencia internacional (Espanyol, Almería) y regularidad en la Selección Mexicana (pensando en el Mundial 2026). La liga rusa está en receso invernal hasta marzo, lo que le daría a Montes minutos competitivos en México para llegar en forma al Mundial (un motivo que podría inclinarlo a aceptar un regreso temporal).

La transferencia está en desarrollo; podría avanzar en las próximas horas o enfriarse por lo económico. Sería un bombazo para Nicolás Larcamón y el proyecto cementero, pero por ahora es un rumor caliente con sondeos reales.