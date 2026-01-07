Robert Morales refuerza el ataque de Pumas tras su paso por Toluca

Pumas confirmó a su nuevo refuerzo para el Clausura 2026 y se trata de Robert Morales, atacante paraguayo que llega procedente de los Diablos Rojos de Toluca. El futbolista guaraní arriba en calidad de préstamo por un año con opción a compra para apuntalar la ofensiva del cuadro universitario.

Toluca / Jam Media Ampliar

Morales jugó 79 partidos con la camiseta del actual bicampeón de la Liga MX, en los cuales marcó 13 goles y aportó 8 asistencias. En total, fueron 3 mil 161 minutos los que disputó como jugador de Toluca, algunos de ellos como centro delantero y otros como extremo. Sus números con los Diablos Rojos fueron pobres con respecto a lo que se esperaba de él, ya que anotó un gol cada 243 minutos jugados.

Si bien nunca se consolidó como un titular indiscutible, siempre fue una opción de recambio en el ataque bajo las órdenes de distintos técnicos como Ignacio Ambríz, Renato Paiva y recientemente Antonio Mohamed.

Robert Morales / Jam Media Ampliar

En su palmarés con Toluca resaltan dos títulos de Liga MX, los del Clausura 2025 y Apertura 2025. Además, también levantó el Campeón de Campeones y la Campeones Cup. Sin embargo, el Turco no lo consideró para continuar en el proyecto choricero, por lo que ahora buscará consolidarse como futbolista de los Pumas con Efraín Juárez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Héctor Herrera se despide del Toluca tras conquistar el bicampeonato