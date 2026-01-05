Juninho Vieira ya está en México y se integra a Pumas para el Clausura 2026 / FOTO: @PumasMX

La afición auriazul puede respirar con alivio y entusiasmo: Juninho Vieira, el delantero brasileño que llega procedente del Flamengo como uno de los fichajes más sonados del mercado invernal, ya pisa suelo mexicano. Este domingo, el atacante de 29 años arribó a la Ciudad de México para integrarse de inmediato a la pretemporada de Pumas de cara al Torneo Clausura 2026.

El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, junto al vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, le dieron la bienvenida a Juninho / FOTO: @PumasMX Ampliar

¿Quién es Juninho Vieira?

Olávio Vieira dos Santos Júnior, conocido simplemente como Juninho, no viene en calidad de promesa desconocida. Su currículo habla por sí solo: campeón de la Serie A brasileña y de la Copa Libertadores con el Flamengo, donde aunque actuó mayormente como suplente, aportó en momentos clave. Antes, brilló en el Qarabag de Azerbaiyán con 41 goles en 81 partidos, demostrando un olfato goleador, juego aéreo dominante y capacidad para desequilibrar en el área. Pumas UNAM, que ha resentido la falta de un ‘9’ probado, encuentra en él la pieza que podría cambiar el rumbo de una institución sedienta de títulos.

En sus primeras declaraciones al bajar del avión, Juninho Vieira mostró humildad y ambición: “Estoy muy feliz de estar aquí y representar a Pumas. Sé que es un club grande, conozco la competitividad de la Liga MX y vengo para ayudar al equipo con goles y victorias”. Un guiño que ilusiona, porque en el Pedregal se sueña con romper la sequía de títulos que ya dura casi 15 años. Bajo la dirección de Efraín Juárez, Pumas arranca el Clausura 2026 el próximo 11 de enero recibiendo a Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario.

El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González / FOTO: @PumasMX Ampliar

¿Cuándo podría debutar Juninho Vieira?

Juninho, quien ya cuenta con permiso de trabajo y visa, podría incluso debutar en la Jornada 1 si la adaptación a la altura lo permite. Su llegada no es solo un refuerzo: es una declaración de intenciones. Los universitarios apuestan por experiencia internacional para pelear en Liga MX y la Concacaf Champions Cup.

