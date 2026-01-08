Adidas lanza colección exclusiva de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

A pocos meses de que arranque la FIFA World Cup 2026, que México como país coanfitrión compartirá con Estados Unidos y Canadá, adidas ha dado un golpe de emoción al lanzar la primera colección exclusiva para fans de la Selección Mexicana. Esta línea no es solo ropa: es una celebración vibrante de la identidad tricolor, un homenaje al orgullo nacional que une a millones de mexicanos en torno al fútbol.

Inspirada en los colores verde, blanco y rojo, la colección reinterpreta símbolos históricos y culturales con un toque contemporáneo y urbano. Destacan las reediciones del icónico jersey de la Selección Mexicana y la chaqueta anthem de 1986, en referencia al Mundial de 1986 organizado en México, junto a prendas lifestyle como chamarras, sudaderas, gorras, bolsas y hasta calzado adidas Originals con detalles mexicanos, como los Samba OG y SL 72 en tonos patrios. Hay opciones exclusivas para mujeres y piezas que fusionan el ADN deportivo de adidas con el estilo urbano.

Ser el primer país en recibir una colección para fans rumbo al Mundial 2026 no es casualidad: México vive el fútbol con una pasión única, y adidas lo reconoce al poner en el centro la historia, la cultura y la garra del aficionado tricolor. Esta no es solo mercancía oficial; es una forma de llevar el orgullo mexicano en el pecho, en los pies y en el día a día, mientras contamos los días para ver a El Tri jugar en casa.

¿Qué artículos son parte de esta colección?

Para los fans, esta colección es más que moda: es un llamado a la unidad, a revivir glorias pasadas y a soñar con nuevas hazañas en la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, la colección contará con una chamarra en color dorado. También habrá una sudadera inspirada en la lucha libre, tenis y gorras e incluso bolsas de mano.

¿Cuánto costará la nueva colección de Adidas y dónde comprar?

Los precios para estos artículos estarán entre los quinientos pesos y 5 mil pesos mexicanos. La nueva colección se podrá adquirir a través de del sitio web de Estados Unidos; sin embargo, a menos de un año de que arranque la Copa del Mundo, se espera que pronto los aficionados puedan adquirir sus artículos en territorio mexicano.

