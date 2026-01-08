Claro Sports, AS y W Deportes se alían para crear contenidos deportivos multiplataforma desde México y para toda América

PRISA Media a través de su diario deportivo AS y W Deportes y Claro Sports han firmado una alianza estratégica para incorporar nuevos contenidos y talento a la cadena W Deportes que se convierte en una plataforma especializada en deporte que acompañará a los aficionados 18 horas al día y que se completará con una madrugada cargada de música.

Con una oferta ya disponible, W Deportes se convierte en el centro de atención y referente en la conversación deportiva en México y toda América Latina. Cuenta con una programación radiofónica continua, liderada por la prestigiosa W Deportes, dedicada al mundo del fútbol y a los grandes eventos deportivos internacionales en otras disciplinas. Esta alianza incorpora además una hora diaria de prime time que, dirigida por Alejandro Gómez, será el programa estrella de Claro Sports, que llega a 17 países latinoamericanos, tiene 4,83 millones de seguidores en YouTube y millones de suscriptores en televisión de pago.

“Esta alianza representa un hito en el desarrollo del periodismo deportivo en español. Unimos la fuerza editorial de AS, la credibilidad radiofónica de W Deportes y la potencia multiplataforma de Claro Sports para crear una nueva forma de contar el deporte y conectar no solo a los aficionados mexicanos sino a los de toda América. Y, por supuesto, estamos convencidos de ir junto a los mejores socios posibles para este proyecto”, afirma Pilar Gil, vicepresidenta de PRISA y CEO de PRISA Media.

Por su parte, José Antonio Aboumrad, director de Claro Sports, ha asegurado que “en Claro Sports estamos muy orgullosos de unir fuerzas con PRISA Media para llevar AS en Claro por W Deportes a las audiencias de México. Esta nueva señal de radio deportiva fortalece de manera decidida nuestra estrategia multiplataforma y, con nuestra presencia en W Radio, sumamos una ventana de gran prestigio que amplía nuestro alcance. Es un paso firme que impulsa nuestra oferta de contenidos 24/7 y reafirma nuestro compromiso con la innovación y con servir a nuestras audiencias en todos los formatos”.

Para Aloysio Araujo, director general de Deportes de PRISA Media, “este acuerdo confirma nuestra apuesta por conectar a los aficionados con el mejor contenido deportivo, desde México hacia el mundo. AS y W Deportes tienen una larga tradición de credibilidad, análisis y emoción, y, junto a Claro Sports, construiremos una plataforma que capture el pulso del deporte global con sello latinoamericano”. Por su parte, Felipe Cabrales, CEO de PRISA Media América, ha mostrado su entusiasmo por este proyecto: “El deporte es solo la punta de lanza de todo lo que nuestro nuevo plan estratégico va a significar para hacer tangible, en audiencia, en relevancia y en negocio, la visión de PRISA Media en y por América”.

A su vez, Nicolás Romay, director de Contenidos de Claro Sports, afirma que “este lanzamiento representa un hito para nuestra propuesta editorial. Gracias a esta alianza ahora estamos también en radio con contenido lineal, lo que nos abre una nueva plataforma para llevar análisis, información y entretenimiento deportivo con rigor y energía. Contamos con una barra especial de programas producidos por Claro Sports y con nuestro propio talento, lo que fortalece la identidad y profundidad de nuestros contenidos. Esta incorporación enriquece el ecosistema de Claro Sports y nos permitirá conectar de forma más amplia, cercana y oportuna con los aficionados en todo el país. Tenemos mucha ilusión de darle a la audiencia información deportiva en tiempo real gracias a la magia de la radio.”

La programación

La señal de W Deportes está disponible en AM y dos horas al día FM, en las plataformas digitales, a través de las aplicaciones y sitios de AS y W Deportes y en la televisión de Claro Sports, que se distribuye en 17 países de América: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

La estructura de programación de la nueva oferta de contenidos de W Deportes da comienzo a las 6:00 de la mañana, con toda una batería de programas que actualizan la información y cuentan con distintos análisis de la actualidad deportiva, ampliándose su alcance 24/7 a través del entorno televisivo y on line (web, APP y redes sociales).

Noticia AS CLARO (MATUTINO) — 06:00 a 08:00 h

Programa informativo con noticias, crónicas y análisis de especialistas.

EL ARRANQUE — 08:00 a 09:00 h

Morning show con tono relajado y cercano. Cuatro conductores — Mary Carmen Lara, Alfredo Morales “El Lobo”, Iván López Elizondo y Juan Carlos Ibarrarán “El Chato” — debaten temas deportivos con humor, vivencias personales y participación activa de la audiencia.

PELOTEANDO — 09:00 a 11:00 h

Adaptación del programa de televisión de análisis y debate en todo distendido y de humor entre especialistas e invitados. Conectado permanentemente a lo que ocurre en vivo en distintas latitudes, con presencia regular de deportistas en el estudio.

ZONA MIXTA — 11:00 a 13:00 h

Programa informativo con conexiones en directo con reporteros en México y otros territorios. Se priorizan noticias y declaraciones de última hora.

Juegan ellAS — 13:00 a 14:00 h

Programa 100% dedicado al fútbol femenino nacional e internacional con entrevistas, análisis y especial cobertura de Liga MX Femenina, la Champions League y otras ligas internacionales.

Noticia AS CLARO (VESPERTINO) — 14:00 a 15:00 h

Noticiero informativo que actualiza la actualidad matinal y adelanta la agenda de la tarde.

CLARO SPORTS EN W RADIO — 15:00 a 16:00 h (también en FM)

Nicolás Romay, Alejandro Orvañanos, Daniela Cohen, Xavier Sol, Alberto Lati, Félix

Fernández, Antonio Moreno, Joaquı́n Beltrán, Miguel Gurwitz y Bernardo De la Garza, analizan a diario la actualidad del deporte con entrevistas en vivo, exclusivas, y análisis con expertos.

LAS REDACCIONES — 16:00 a 17:00 h

Unen fuerzas las redacciones de AS México, W Deportes y Claro Sports y, con un lenguaje cercano a nuevas generaciones, se debate sobre fútbol internacional y nacional y secciones virales para llegar a nuevas audiencias.

PLAYBOOK — 17:00 a 18:00 h

Espacio dedicado a NFL, la MLB de béisbol, boxeo, Fórmula 1, tenis y otros deportes, excepto fútbol. Con participación del público y tono cercano y apasionado.

MESA DE LOS GRANDES — 18:00 a 20:00 h

Debate entre periodistas, enfocado en los cuatro equipos más populares del fútbol mexicano.

AS EN W — 20:00 a 21:00 h (también en FM)

Programa informativo, de análisis y exclusivas.

Noticia AS Claro (NOCTURNO) — 21:00 a 22:00 h (también en FM)

Noticiero informativo que hace balance de la jornada y proyecta los temas principales del dıa siguiente. ́

JUGANDO CLARO — 22:00 a 23:00 h

Análisis futbolıstico liderado por Gabriel Gerberoff, Félix Fernández, Adolfo Rıos, Miguel Gurwitz, Antonio Moreno, Joaquı́n Beltrán, Xavier Sol, Daniela Cohen y Alejandro Orvañanos. Con análisis post-partidos, conferencias de prensa y zonas mixtas en directo. Previas y enlaces nacionales e internacionales.

Talento para todos los públicos amantes del deporte

Jorge Álvarez: inició en los medios de comunicación en 1985. Reportero, comentarista y conductor, ha cubierto campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos. Narrador de natación y clavados.

Ramón Barrenechea: narrador, comentarista y conductor. Ha cubierto eventos como el Campeonatos del Mundo de Qatar 2022, los Juegos Olímpicos de París 2024 y múltiples Grandes Premios de Fórmula 1.

Joaquín Beltrán: exfutbolista mexicano, capitán de Pumas y jugador en Cruz Azul, Necaxa y Querétaro. Amplia experiencia como analista y exdirectivo de fútbol mexicano.

Félix Fernández: exfutbolista mexicano, histórico del Atlante y también jugador en Celaya. Seleccionador nacional y mundialista. Analista con larga trayectoria en medios.

Paulina García Robles: periodista, presentadora y creadora de contenido con más de 10 años de experiencia, ha cubierto Juegos Olímpicos de Río 2016, el Mundial Qatar 2022 y múltiples eventos internacionales.

Esteban Garrido: diez años de experiencia en los medios deportivos. Reportero de cancha del América en Récord y W Deportes, con cobertura en 4 finales de la Liga MX. Narrador en los Juegos Olímpicos de París para Claro Sports. Cronista para los Diablos Rojos del México. Analista de futbol, béisbol, futbol americano y otros deportes.

Gabriel Gerberoff: iniciado en los medios de comunicación deportiva desde 1998 para Clarín Argentina. Analista y comentarista, ha realizado la cobertura de tres Juegos Olímpicos. Juegos Panamericanos y finales de Liga MX, entre otros.

Alejandro Gómez: periodista deportivo con más de 36 años de trayectoria, es actualmente el director de la edición de México y USA Latino. Fundador del diario deportivo Récord en 2002, ha dirigido varios medios y fue conductor titular del programa Pasión W durante siete años.

Miguel Gurwitz: periodista deportivo con más de 30 años de experiencia. Ha sido reportero de cancha de la Selección Mexicana en múltiples campeonatos mundiales y ha llevado a cabo coberturas internacionales deportivas de primer nivel.

Alberto Lati: historiador, reportero, comentarista y escritor con más de 30 años de trayectoria en medios deportivos. Corresponsal internacional de múltiples coberturas como Juegos Olímpicos, campeonatos del Mundo, Super Bowls, entre otros grandes eventos. Ha entrevistado a numerosas personalidades dentro y fuera del deporte.

Antonio Moreno: narrador, columnista, y conductor con 40 años de trayectoria. Ha cubierto 11 Mundiales de Fútbol y cuatro Juegos Olímpicos. Actualmente también es director del Salón de la Fama del Fútbol Internacional.

Alejandro Orvañanos: en su trayectoria como profesional del periodismo deportivo, ha realizado coberturas de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022; Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024. Reportero de cancha de la Selección Mexicana y Club América durante ocho años.

Iván Pirrón: periodista deportivo con 35 años de experiencia en los principales medios de información en México como Reforma, El Universal, Televisa, Récord, W Radio, entre otros. Ha cubierto, entre otros eventos, una docena de Super Bowls. También fue director de Comunicación de la Federación Mexicana de Tenis.

Adolfo Ríos: exfutbolista mexicano, campeón con América y jugador de Necaxa, Pumas y Veracruz. Seleccionado nacional y exdirectivo de Querétaro. Amplia trayectoria como analista en medios deportivos.

María José Rojas: con 30 años de trayectoria en los medios de comunicación, ha realizado la cobertura de cinco Juegos Olímpicos como reportera y conductora. También ha participado en coberturas de Juegos Panamericanos, Centroamericanos y de la Juventud.

Nicolás Romay: conductor y periodista deportivo con 15 años de trayectoria. Ha cubierto tres campeonatos del Mundo (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022) y tres Juegos Olímpicos (Río 2016, Tokio 2020, París 2024).

Xavier Sol: narrador y conductor deportivo con amplia trayectoria en los medios de comunicación, narrando y conduciendo en múltiples plataformas deportivas.

Mariana Zacarías: periodista y comunicadora deportiva con más de 10 años de experiencia con coberturas nacionales e internacionales.

Sobre PRISA Media

PRISA Media es la unidad de negocio del Grupo PRISA que integra todas sus cabeceras de comunicación. Con una marcada vocación internacional, es la empresa líder del sector de los medios de habla hispana. El Grupo cuenta con marcas referentes en sus diferentes ámbitos: en prensa, EL PAÍS (prensa, digital y vídeo de información generalista), AS (deportiva), Cinco Días (económica) o El HuffPost (digital generalista); en radio, W Radio, Radio Caracol, ADN Radio y Cadena SER (información general y deportes) y las musicales LOS40, Cadena DIAL, La Ké Buenao Radiolé.

En el plano deportivo, AS cuenta con ediciones en México, Chile y Colombia y dos en Estados Unidos, en español y en inglés. Cerró 2024 como líder de los medios de este sector en España y cuenta con casi dos millones y medio de suscriptores en YouTube. Recientemente, PRISA Media ha creado una Dirección General de Deportes, liderada por Aloysio Araujo, para impulsar su transformación multiplataforma.

Sobre Claro Sports

Claro Sports es una multiplataforma dedicada a la cobertura integral del deporte en Latinoamérica y el mundo. Presente en 17 países de la región, combina TV de pago, canales oficiales en YouTube, un portal digital y perfiles activos en redes sociales para llevar contenido en vivo, informativo y de entretenimiento a todos sus seguidores.

Con un enfoque editorial que pone siempre al deporte y a los deportistas en el centro de su información, Claro Sports ofrece noticias, análisis, entrevistas y transmisiones que destacan historias, logros y la pasión del deporte desde una mirada cercana y especializada. Claro Sports forma parte de América Móvil.