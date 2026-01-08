Tijuana vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la jornada 1 del Clausura 2026 en Liga MX

Después de 3 semanas de vacaciones, este viernes arranca el Clausura 2026 con la visita de las Águilas del América a la casa de los Xolos de Tijuana. El estadio Caliente será sede de la presentación del último tricampeón del fútbol mexicano ante una escuadra fronteriza que buscará replicar lo hecho el semestre anterior cuando alcanzó la ronda de cuartos de final.

¡Listos para iniciar un nuevo torneo! 🦅🔥 pic.twitter.com/p4LZuEnr2T — Club América (@ClubAmerica) January 8, 2026

En cuanto a la actualidad del conjunto de Coapa, André Jardine no podrá contar con Henry Martín para el inicio del campeonato debido a una lesión muscular que lo dejará fuera de las canchas, al menos, por un par de semanas. Además de la baja del yucateco, el propio entrenador confirmó que Igor Lichnovsky ya no será parte del plantel para este torneo y su plaza de No Formado en México será ocupada por Rodrigo Dourado, quien llegó procedente del Atlético San Luis en este mercado de fichajes de invierno.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc de cara al Clausura 2026

Del otro lado, los comandados por Sebastián Abreu también se movieron de forma importante en la ventana de transferencias. Para el Clausura 2026, el técnico charrúa tendrá nuevo centro delantero y se trata de Josef Martínez, internacional venezolano de 32 años que llega procedente de San José Earthquakes de la Major League Soccer. Además, vale la pena mencionar que Nacho Rivero también fue anunciado recientemente como refuerzo del conjunto fronterizo después de su exitoso paso por Cruz Azul.

De esta manera, el América y los Xolos de Tijuana se verán las caras en la fecha inaugural del Clausura 2026 en el estadio Caliente, ambos con el objetivo de sumar los primeros tres puntos del semestre.