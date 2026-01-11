49ers vs Eagles: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL

Los playoffs de la NFL están aquí, tras una temporada regular emocionante se definieron los encuentros de Wild Card. El domingo seremos testigos del choque entre 49’ers y Eagles a las 3:30 de la tarde.

San Francisco 49ers / Abbie Parr Ampliar

El duelo se jugará en el Lincoln Financial Field en Philadelphia, gracias a que Eagles ganó su división y tiene la ventaja de la localía. Cabe que recordar que los comandados por Nick Sirianni están en búsqueda del bicampeonato de la NFL.

Por el otro lado, 49’ers tuvieron una campaña con muchas lesiones, sin embargo supieron salir de las adversidades. Ahora quieren conseguir la victoria en un territorio complicado. Con un Christian McCaffrey encendido, los de la bahía sueñan con llegar al Super Bowl para jugarlo en su casa, así que darán todo lo que tienen.

Philadelphia Eagles / Elsa Ampliar

Estos equipos se enfrentaron en el 2023 por la final de la Conferencia Nacional, en esa ocasión Eagles salió con la victoria por 31-7. Este es un duelo que se ha dado mucho en los últimos años, por el alto nivel que tienen estas franquicias de la NFL.

Partidazo por un boleto a la siguiente ronda, 49’ers frente a Eagles, Brock Purdy contra Jalen Hurts, duelo de vivir o ir a casa con las manos vacías. Toda la pasión la podrás vivir a través de la cadena W.

49’ ERS VS EAGLES, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER