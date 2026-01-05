Así se jugará la Ronda de Comodines en los Playoffs de la NFL

Esta semana inicia la ronda de comodines de la NFL y con esto se da el banderazo de salida a los playoffs, la última instancia de la temporada de la NFL.

En la Conferencia Americana, los Patriots dieron la sorpresa y fueron el segundo mejor sembrado y se enfrentarán a los Chargers. Por su lado, Jacksonville quiere seguir haciendo historia con Trevor Lawrence, sin embargo, se medirán a Josh Allen y a Buffalo Bills que, a pesar de no tener su mejor temporada, llegan con solo una derrota en los últimos cinco juegos. Por último, en el partido más parejo, los Texans, quintos en la clasificación, van a visitar a los Steelers, que son cuartos de la Americana y que llegaron de milagro a este juego. Los Broncos fueron el primer sembrado, por lo que descansan esta semana.

En la Conferencia Nacional, Chicago Bears tuvo una campaña de ensueño y consiguió ser el segundo sembrado, por lo que irá contra Green Bay Packers. San Francisco 49ers tuvo un tropiezo en su último partido y tendrá que recuperarse ya que su duelo será ante el vigente campeón, Philadelphia Eagles. Por último, Rams y Panthers darán un juegazo ya que los dos han sido de los equipos más constantes de esta temporada. El primer sembrado de esta conferencia son los Seahawks, por lo que tienen una semana libre.

¿Cómo se disputará la Ronda de Comodines de la NFL?

Los Angeles Chargers vs New England Patriots

Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars

Houston Texans vs Pittsburgh Steelers

Denver Broncos descansa la Ronda de Comodines

Los partidos de playoffs de la NFL se disputarán entre el sábado y el lunes, siendo duelos de eliminación directa por un boleto a las semifinales divisionales.

