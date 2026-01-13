Hirving Lozano podría llegar al Real Oviedo: Grupo Pachuca analiza su fichaje tras salida de la MLS

En el fútbol, a veces las oportunidades llegan de la forma más inesperada. Hace apenas unos días, San Diego FC confirmó que Hirving Lozano no entra en sus planes deportivos para 2026, apenas un año después de su llegada como estrella franquicia a la MLS. El extremo mexicano de 30 años, con pasado en PSV, Napoli y la Selección Mexicana, busca nuevo rumbo y uno de los candidatos que más fuerza cobra es, sorprendentemente, el Real Oviedo.

De acuerdo con información de AS, el club asturiano, propiedad del Grupo Pachuca, está explorando seriamente la opción de incorporar a Hirving Lozano, al menos en calidad de cesión hasta final de temporada. El vínculo contractual del Chucky Lozano con San Diego FC (hasta 2028) complica una transferencia definitiva, pero una fórmula de préstamo, con opción o sin ella, podría allanar el camino, siempre y cuando se ajusten las pretensiones salariales del jugador, que superan con creces el presupuesto habitual del Real Oviedo.

¿Por qué encajaría en Oviedo?

El club carbayón vive un momento ilusionante con la llegada de Guillermo Almada al banquillo. El técnico uruguayo ha logrado estabilizar al equipo en la Segunda División, con empates de mérito ante rivales de Primera como Celta, Alavésy Betis. Hirving Lozano, con su desborde, velocidad y olfato goleador, podría ser el revulsivo perfecto para pelear el ascenso directo o, al menos, los playoffs de LaLiga SmartBank. Además, el lazo con el Grupo Pachuca facilita las negociaciones: Jesús Martínez y su estructura conocen bien al jugador desde sus inicios en los Tuzos.

Pero no todo es color de rosa. El principal obstáculo es económico: el salario del Chucky Lozano en la MLS era de los más altos del torneo y obligaría al Real Oviedo a hacer un esfuerzo financiero histórico, posiblemente con apoyo del Grupo Pachuca. Por otro lado, Hirving Lozano necesita minutos y continuidad para llegar en forma al Mundial 2026, que México coorganiza junto a Estados Unidos.

