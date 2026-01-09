Chucky Lozano no entra en planes de San Diego FC para 2026

Este viernes se dio a conocer que Hirving “Chucky” Lozano ya no entra más en los planes deportivos de San Diego FC. Tyler Heaps, director deportivo del club californiano, fue tajante al confirmar que el extremo de 30 años, fichado como la gran estrella fundacional de la franquicia, será separado del proyecto rumbo a la temporada 2026.

Hirving Lozano

Pese a tener contrato hasta 2028 (con opciones hasta 2030) y haber llegado procedente del PSV Eindhoven por una cifra cercana a los 12 millones de dólares, más un salario que lo colocaba entre los mejor pagados de la MLS, alrededor de 7.6 millones de dólares anuales garantizados, la relación se rompió en tiempo récord.

La historia no es nueva para el futbolista mexicano. Problemas disciplinarios reportados desde octubre de 2025, incluyendo una discusión fuerte en el vestidor tras ser sustituido y su marginación progresiva en playoffs, sembraron la semilla de la desconfianza. Aunque Chucky Lozano tuvo momentos brillantes durante la campaña inaugural del club con aportaciones clave en goles y asistencias que ayudaron a clasificar a la postemporada en su año debut, su rendimiento nunca alcanzó la consistencia esperada por una inversión tan alta. Las ausencias en convocatorias importantes y el bajo protagonismo en la liguilla fueron la gota que derramó el vaso.

San Diego FC v Los Angeles Football Club

San Diego FC optó por priorizar un cambio de rumbo deportivo y cultural. La directiva busca un ambiente más cohesionado y menos dependiente de figuras individuales de alto costo y temperamento complicado. La decisión, aunque dolorosa económicamente habrá que negociar salida, préstamo o venta, refleja madurez por parte de un club joven que no quiere repetir los errores de otras franquicias de la MLS.

Para Hirving Lozano, el panorama es incierto pero no catastrófico. A sus 30 años y con el Mundial 2026 en puerta en casa, necesita minutos y regularidad urgente. El regreso a la Liga MX suena como el escenario más lógico y emocionalmente redentor. Ahí podría recuperar la versión explosiva que lo llevó a ser el jugador mexicano más exitoso en Europa en la última década.

Hirving Lozano Selección Mexicana

El capítulo San Diego FC duró apenas una temporada: Chucky Lozano se va por la puerta trasera de una aventura que prometía ser histórica y terminó siendo un aviso para navegantes en la MLS.

