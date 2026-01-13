Ricardo Peláez cuestiona el regreso de Chucky Lozano a la Liga MX: “Es un jugador conflictivo”

El futuro de Hirving “Chucky” Lozano en el fútbol mexicano parece cada vez más lejano tras las declaraciones de Ricardo Peláez, uno de los analistas más influyentes y críticos del balompié nacional. En una reciente intervención difundida ampliamente en programas como Fútbol Picante, el exdirectivo deportivo calificó al delantero como “un jugador muy conflictivo” y expresó sus dudas sobre la viabilidad de su arribo a cualquier equipo de la Liga MX.

Ricardo Peláez / Agustin Cuevas Ampliar

Las palabras de Peláez llegan en un momento clave: Lozano quedó fuera de los planes del San Diego FC apenas iniciado el 2026, tras una etapa irregular en la MLS marcada por indisciplinas y bajo rendimiento colectivo. El propio directivo del club estadounidense confirmó que el mexicano no entra en sus proyectos, dejando al atacante en busca de nuevo destino. Su alto salario, combinado con un perfil que genera polarización, complica las opciones en el mercado local.

Para Ricardo Peláez, el temperamento de Chucky Lozano es el principal obstáculo. “Es un jugador conflictivo, ha tenido problemas en Selección Nacional. Dejó de venir a selección por eso, ¿no?”, señaló, aludiendo a episodios pasados que han generado fricciones tanto en el Tri como en clubes europeos y ahora en la MLS. El analista reconoce la calidad técnica y la experiencia del jugador con trayectoria en Europa y logros internacionales, pero insiste en que los vestidores de la Liga MX son “muy pesados” y que un elemento con historial de polémicas podría desestabilizar cualquier plantel.

Hirving Lozano / Francisco Vega Ampliar

En un torneo como el Clausura 2026, donde los equipos priorizan estabilidad y resultados inmediatos, fichar a un elemento de alto riesgo económico y disciplinario parece poco atractivo. Equipos como Cruz Azul, Pumas o incluso los tradicionales grandes América, Chivas, Tigres o Monterrey han sido mencionados en rumores, pero las posturas públicas de directivos que priorizan otros perfiles refuerzan la idea de que el regreso de Chucky no es prioridad.

Peláez no es el único en dudar. El mercado mexicano valora hoy más la disciplina y el compromiso grupal que el talento individual aislado, especialmente cuando viene con la etiqueta de “conflictivo”. Hirving Lozano, a sus 30 años, aún tiene mucho fútbol por delante, pero su próximo capítulo podría escribirse lejos de casa si no logra revertir la percepción que hoy pesa sobre él.

En el fútbol, las segundas oportunidades existen, pero suelen llegar acompañadas de condiciones claras. Por ahora, las declaraciones de Ricardo Peláez resumen un sentir extendido: para que Chucky Lozano vuelva a brillar en la Liga MX, primero tendría que demostrar que el conflicto ya no es parte de su ecuación.

