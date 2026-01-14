Cruz Azul vs Atlas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 2 del Clausura 2026 Liga MX

Este miércoles, Cruz Azul recibe al Atlas en el Estadio Cuauhtémoc, en lo que será su estreno como local en el Clausura 2026. La Máquina, que no pudo continuar en el Estadio Olímpico Universitario, hace de la Angelópolis su hogar provisional y necesita urgentemente una victoria para borrar el mal sabor de su debut.

El torneo arrancó con tropiezo para los celestes: cayeron 1-2 ante León en el Nou Camp, un equipo que llevaba meses sin ganar en casa. El gol de Agustín Palavecino en los minutos finales maquilló el marcador, pero no alcanzó para evitar la derrota. Ahora, bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón, Cruz Azul enfrenta la presión de sumar de a tres desde el arranque y demostrar que el proyecto sigue en pie pese a los cambios de escenario y el apretado calendario que ya comenzó con la doble jornada.

Por su parte, Atlas llega con el ánimo en alto tras un debut sólido, luego de vencer 1-0 a Puebla en el Estadio Jalisco con gol de Uroš Đurđević al minuto 8. Los Zorros, dirigidos por Diego Cocca, un técnico que ha sabido mantener competitividad, muestran orden defensivo y capacidad para aprovechar errores rivales, algo que podría complicar a La Máquina, que todavía luce en proceso de ajuste.

El historial reciente entre ambos equipos invita al empate: los últimos cuatro enfrentamientos en Liga MX terminaron igualados, incluido un vibrante 3-3 en el Apertura 2025. Atlas lleva seis juegos sin perder ante Cruz Azul desde el Clausura 2023, lo que aumenta la cautela en el bando celeste. Sin embargo, jugar en Puebla con una afición que siempre responde podría ser el empujón que necesita Cruz Azul para romper la racha negativa y comenzar a escalar posiciones.

Cruz Azul no puede permitirse otro tropiezo. Atlas, en cambio, quiere confirmar que su arranque no fue casualidad. Un duelo de urgencias, de estilos contrastantes y con tres puntos que pesan mucho tan temprano en el Clausura 2026.

