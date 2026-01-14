Tigres vs Pumas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 2 del Clausura 2026 Liga MX

La cancha del Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, será testigo del duelo correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026 entre los equipos de Tigres y Pumas, una rivalidad que en los últimos años se ha caracterizado porque ambas instituciones forman parte del top cinco de los más ganadores de la Liga MX, en lo que respecta a los títulos de liga.

Ángel Correa / Jam Media Ampliar

Tigres viene de ganar 2-1 en calidad de visitante ante el Atlético de San Luis, gracias a un extraordinario trabajo individual de Marcelo Flores, quien marcó un doblete que le terminó dando los primeros tres puntos al conjunto felino.

Por su parte, el conjunto auriazul llega con la incomodidad de haber debutado con un empate en casa por 1-1 ante los Gallos Blancos de Querétaro, en un compromiso que comenzaron ganando gracias a un tanto de Adalberto Carrasquilla, pero que al final no les alcanzó para quedarse con la victoria.

Lo preocupante para los dirigidos por Efraín Juárez es que, en los últimos cinco enfrentamientos ante los de la U de Nuevo León, no han podido ganar, con un saldo de tres derrotas y dos empates. Si nos remontamos a la última victoria de Pumas contra Tigres, hay que ir hasta el 27 de agosto de 2023, cuando el equipo universitario se impuso 2-1 en calidad de local en la cancha del Estadio Ciudad Universitaria.

Keylor Navas / Jam Media Ampliar

En calidad de visitante, de las últimas tres visitas del conjunto universitario al Estadio Universitario, Pumas registra una derrota y dos empates.

TIGRES VS PUMAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER