  • 15 ENE 2026, Actualizado 11:22

Pumas hace historia, y en el Volcán Universitario vence a Tigres

Los Auriazules triunfan en el Volcán Universitario y suman tres unidades sobresalientes en la fecha doble.

MONTERREY, MEXICO - JANUARY 14: Robert Morales of Pumas celebrates after scoring the team's first goal during the 2nd round match between Tigres UANL and Pumas UNAM as part of the Torneo Clausura 2026 Liga MX at Universitario Stadium on January 14, 2026 in Monterrey, Mexico. (Photo by Alfredo Lopez/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

Luis Vázquez

Los dirigidos por Efraín Juárez terminan sacando tres puntos sorpresivos ante los de la U de Nuevo León y con ello mantienen el invicto y su primera victoria del Clausura 2026.

Fue solo un gol el que terminó por darles el triunfo, gracias a una genialidad y un disparo de confianza por parte de Robert Morales. Mismo que al minuto 25, en una descolgada que toma la pelota Jorge Ruvalcaba, saca a la defensa y solo asiste a Robert Morales que lo único que tuvo que hacer fue empujar la pelota ante la salida de Nahuel Guzmán que dejó el marco abierto.

El cansancio se terminó haciendo presente para la escuadra azul y oro y en el completo se convirtió en un calvario, ya que los de Nuevo León se fueron con todo pero la figura de Keylor Navas se hizo grande con siete atajadas y cuatro de ellas en el área chica, se terminó convirtiendo en el héroe del compromiso.

Todavía al 96 expulsarían a Álvaro Angulo y Pumas se quedaba con diez elementos pidiendo la hora y quedándose con la victoria.

