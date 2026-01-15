Pumas hace historia, y en el Volcán Universitario vence a Tigres

Los dirigidos por Efraín Juárez terminan sacando tres puntos sorpresivos ante los de la U de Nuevo León y con ello mantienen el invicto y su primera victoria del Clausura 2026.

Fue solo un gol el que terminó por darles el triunfo, gracias a una genialidad y un disparo de confianza por parte de Robert Morales. Mismo que al minuto 25, en una descolgada que toma la pelota Jorge Ruvalcaba, saca a la defensa y solo asiste a Robert Morales que lo único que tuvo que hacer fue empujar la pelota ante la salida de Nahuel Guzmán que dejó el marco abierto.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: América pierde el vuelo en casa ante Atlético de San Luis; ¡Descalabro Azulcrema!

El cansancio se terminó haciendo presente para la escuadra azul y oro y en el completo se convirtió en un calvario, ya que los de Nuevo León se fueron con todo pero la figura de Keylor Navas se hizo grande con siete atajadas y cuatro de ellas en el área chica, se terminó convirtiendo en el héroe del compromiso.

Todavía al 96 expulsarían a Álvaro Angulo y Pumas se quedaba con diez elementos pidiendo la hora y quedándose con la victoria.