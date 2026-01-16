Cruz Azul vs Puebla: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 3 del Clausura 2026 Liga MX

Cruz Azul recibe este sábado al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en un duelo correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Un partido que, sobre el papel, parece favorable para los de la Noria, pero que llega cargado de presión y con varias interrogantes en el ambiente celeste.

Puebla vs Cruz Azul / Agustin Cuevas Ampliar

La Máquina llega a este compromiso con apenas tres puntos en la tabla tras un arranque irregular: una derrota ante Leóny su reciente victoria frente al Atlas. Los comandados por Nicolás Larcamón fungirán como locales en la casa de La Franja, donde esperan enderezar su camino y hacer valer su localía.

Por su parte, Puebla llega en situación similar, con la misma cantidad de puntos cosechados y la necesidad imperiosa de sumar de a tres para no hundirse en la parte baja de la clasificación desde las primeras fechas. La Franja ha mostrado irregularidad en los últimos meses y llega con una racha negativa que incluye varios partidos sin victoria, pero siempre es capaz de complicar cuando menos se espera, sobre todo ante rivales que no atraviesan su mejor momento.

Rodolfo Rotondi / Manuel Velasquez Ampliar

El historial reciente favorece claramente a Cruz Azul, que parte como amplio favorito en las casas de apuestas. Sin embargo, el Estadio Cuauhtémoc, casa provisional de La Máquina en este torneo, apenas ha logrado ver su primer triunfo, y la afición celeste no perdonará otro tropiezo. La llegada de refuerzos como Agustín Palavecino ilusiona ante la dupla que puede consolidar junto a José Paradela.

Este duelo podrás disfrutarlo a través de W Deportes, donde esperamos un partido de necesidad mutua: Cruz Azul obligado a ganar para calmar aguas y Puebla dispuesto a dar la sorpresa para tomar aire.

CRUZ AZUL VS PUEBLA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER