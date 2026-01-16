Samuel Eto’o recibe dura sanción de la CAF tras incidente en la Copa Africana 2025

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha tomado una decisión contundente: suspender por cuatro partidos al presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT), Samuel Eto’o, además de imponerle una multa de 20,000 dólares. El motivo oficial: “mala conducta” y violación de los principios de deportividad durante el partido de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025 disputada en Marruecos, donde Camerún cayó eliminado ante el anfitrión por 2-0.

Samuel Eto’o / Giuseppe Bellini Ampliar

Y es que desde el palco de autoridades, Eto’o, leyenda del fútbol africano y mundial, perdió los estribos: gestos airados, reclamos directos al presidente de la federación marroquí, Fouzi Lekjaa, y hasta al propio titular de la CAF, Patrice Motsepe, quien estaba presente. Todo ello en medio de un arbitraje polémico que, según la percepción camerunesa, dejó de lado un posible penal a favor de los Leones Indomables. La frustración era evidente, pero la forma de expresarla cruzó la línea que separa la pasión de la indisciplina.

La sanción anunciada es la prohibición de acceso a estadios en los próximos cuatro partidos oficiales de la Copa África, incluyendo el duelo por el tercer lugar ante Egipto y tres encuentros en futuras ediciones que se jugará este sábado. No es una suspensión general, sino específica del torneo continental, lo que limita su impacto inmediato, pero envía un mensaje claro desde El Cairo: nadie está por encima de las normas, ni siquiera una figura icónica como Eto’o.

La respuesta de FECAFOOT no se hizo esperar. La federación camerunesa calificó la decisión como “desprovista de toda motivación explícita” y anunció que evaluará un recurso, al tiempo que reafirmó su “apoyo inquebrantable” a su presidente. Es comprensible: Camerún atraviesa un momento deportivo delicado, eliminado en cuartos de la CAN y fuera del Mundial 2026 tras caer en repesca ante RD Congo, y perder a su máxima autoridad en la tribuna duele más allá de lo deportivo.

CAF suspends Samuel Eto’o for four games and fined him $20k for protesting against the ref’s officiating during the Morocco vs Cameroon QF game, in front of CAF President, Patrice Motsepe and other dignitaries.



After the match, Eto’o sent the Moroccan FA, a “Thank You” letter,… pic.twitter.com/yulhEHrDMF — AfroBallers (@afroballers) January 16, 2026

Sin embargo, este episodio no llega aislado. El mandato de Samuel Eto’o en FECAFOOT ha estado marcado por polémicas: desde el incidente en Qatar 2022 donde agredió a un aficionado, hasta acusaciones de irregularidades financieras y conflictos internos que han erosionado su imagen pública.

La CAF ha optado por una sanción ejemplarizante en un torneo ya cargado de tensiones arbitrales y acusaciones de favoritismo hacia el país anfitrión. Eto’o, el goleador histórico, enfrenta ahora el reto más difícil: demostrar que puede liderar con la misma grandeza que mostró en el césped.

