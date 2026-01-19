Caos en la Copa Africana de Naciones: Senegal y Marruecos protagonizan polémica por penal del VAR / NurPhoto

La Copa Africana de Naciones vivió uno de sus episodios más tensos con el duelo entre Senegal y Marruecos, marcado por decisiones arbitrales que desataron el caos.

Senegal vs Marruecos / NurPhoto Ampliar

Al minuto 97, el VAR señaló un penal a favor de Marruecos por una sujeción sobre Brahim Díaz. Aunque la acción tiene respaldo reglamentario, la sanción fue considerada polémica por los senegaleses, más aún porque cinco minutos antes les habían anulado un gol de forma dudosa por una supuesta falta sobre Achraf Hakimi.

La molestia llevó a Senegal a abandonar el campo durante varios minutos. El partido estuvo detenido cerca de 14 minutos y, por alrededor de cuatro, los jugadores se fueron al vestidor. Todos, menos Sadio Mané, quien se quedó en la cancha y motivó a sus compañeros a regresar.

Marruecos cobra penal / NurPhoto Ampliar

Cuando se reanudó el juego, Brahim Díaz intentó cobrar el penal a lo “panenka”, pero Edouard Mendy lo atajó. Después, ya en tiempo extra, Senegal encontró el gol del triunfo para el 1-0 final.

La Federación de Marruecos emitió un comunicado reprobando la conducta de Senegal y anunció que acudirá ante la FIFA y la CAF, organismos que ya analizan el caso para definir posibles sanciones.

