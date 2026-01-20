SAT alza la mano para el Mundial 2026: ¡Aplicará ISR a los jugadores extranjeros que jueguen en México!

El SAT (Servicio de Administración Tributaria) ha establecido, por primera vez en la historia de los Mundiales de la FIFA, un esquema fiscal específico para los futbolistas que participen en partidos del Mundial 2026 disputados en México. El objetivo es gravar los ingresos que generen los jugadores en territorio mexicano durante el torneo, incluyendo:

Remuneraciones (parte de su salario o bonos proporcionales al evento).

Premios en efectivo (por ejemplo, bonos por participación, avances o premios de FIFA que se atribuyan a partidos en México).

No aplica a todos los ingresos del Mundial, sino solo de forma proporcional a los partidos jugados o en los que fueron convocados en sedes mexicanas (respecto del total de encuentros que dispute su selección en todo el torneo). Por ejemplo: si un jugador disputa 3 de 7 partidos de su equipo y 2 fueron en México, solo se grava la proporción correspondiente a esos 2.

Jugadores extranjeros (residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente en México ): pagan una tasa fija del 25% sobre el ingreso bruto atribuible a México. No hay deducciones en la regla general (aunque podrían optar por un esquema con representante fiscal en algunos casos).

): pagan una tasa fija del 25% sobre el ingreso bruto atribuible a México. No hay deducciones en la regla general (aunque podrían optar por un esquema con representante fiscal en algunos casos). Jugadores mexicanos: tributan el 100% de sus ingresos conforme a las reglas normales del ISR en México (tasas progresivas según la ley general).

Suspensión de visas para 75 países: cómo afecta a los aficionados del Mundial 2026 en Estados Unidos / Emilee Chinn - FIFA Ampliar

Esto puede variar si existen tratados para evitar la doble tributación entre México y el país del jugador (por ejemplo, con muchos países europeos o sudamericanos), lo que podría reducir o eliminar la carga en México.

Asimismo, los jugadores (o sus representantes) deben calcular y pagar el impuesto a más tardar el 19 de agosto de 2026. El SAT busca evitar evasión fiscal y proteger la base tributaria durante el evento, aunque la FIFA y organizadores tienen exenciones en otros rubros (aprobadas por el Congreso en 2025).