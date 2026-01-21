FIFA: ¡Oficial! No habrá modificaciones en el fuera de lugar, con la Ley Wenger

Es oficial. No habrá cambios en la regla del fuera de juego. La IFAB, asociación encargada de definir las reglas del futbol a nivel mundial, ha rechazado la llamada “Ley Wenger”, propuesta liderada por el ex entrenador Arsene Wenger, que sugería que solamente se marque fuera de juego si todo el cuerpo del delantero se encuentra más adelante que el último defensor, o bien, penúltimo rival.

Aunque era un deseo de la FIFA impulsar esta idea considerando que ayudaría al espectáculo, la IFAB y los representantes de las ligas más importantes del mundo consideran que sería poner en demasiada desventaja a los defensores, que el futbol cambiaría en su esencia, y que la polémica no terminaría.

Canadá se ha ofrecido a implementar pruebas en su liga profesional de Primera División. Aunque este cambio se ha rechazado y sigue siendo inviable en un futuro, se seguirá poniendo a prueba en distintas ligas de divisiones menores.

A su vez, IFAB contempla que el VAR pueda intervenir en segundas amarillas mal aplicadas y en acciones de tiro de esquina.