Guido Rodríguez prepara un giro en su carrera y apunta a llegar a la MLS

El mediocampista argentino Guido Rodríguez, campeón del mundo en Qatar 2022 y exjugador estelar de las Águilas del América, estaría a un paso de dar un giro inesperado en su carrera. Tras un paso discreto por el West Ham United de la Premier League, donde ha tenido pocos minutos bajo las órdenes de Nuno Espírito Santo, el pivote de 31 años parece encaminado a dejar Europa para recalar en la Major League Soccer (MLS).

Según información reciente del periodista Germán García Grova, Atlanta United ha presentado una oferta formal al club inglés por los servicios del exjugador del América. El interés del equipo de la MLS cobra fuerza teniendo a Gerardo ‘Tata’ Martino como director técnico, quien conoce perfectamente el talento y la jerarquía de Rodríguez tras haberlo dirigido en la selección argentina.

Lo que parecía un traspaso casi sellado hacia el Valencia de España, incluso con reportes de Fabrizio Romano y Matteo Moretto que hablaban de una cesión hasta junio de 2026, se habría estancado por diferencias económicas entre el jugador, el West Ham y el Valencia. Esas complicaciones habrían abierto la puerta a la MLS, una liga que en los últimos años ha atraído a figuras de renombre mundial y que ofrece un proyecto deportivo ambicioso, estabilidad económica y la posibilidad de un nuevo desafío en Norteamérica.

Guido Rodríguez ya conoce la región: entre 2016 y 2017 brilló con el Club América, donde conquistó títulos y dejó huella como uno de los mejores mediocampistas defensivos del continente.

